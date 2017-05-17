В Москве продлили штормовое предупреждение

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Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Улучшение метеообстановки ожидается в четверг.

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает в среду "МИР 24" со ссылкой на столичное метеобюро.

По данным синоптиков, московский регион 17 мая будет находиться в зоне больших градиентов атмосферного давления. "Именно поэтому уже ранним утром начал усиливаться ветер, и такой порывистый ветер сохранится в течение всего сегодняшнего дня", - сообщили в метеобюро, добавив, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

16 мая в столичном регионе из-за ухудшения погоды также объявили штормовое предупреждение.

Накануне стало известно, что на столицу надвигается магнитная буря. Ее пик ожидается с 17 по 21 мая.