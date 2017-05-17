Ракетные системы С-400 подняли по тревоге в Подмосковье

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В Московской области по тревоге был поднят зенитный ракетный полк, вооруженный системами С-400. По информации Минобороны, они совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи.

Зенитный ракетный полк, вооруженный системами С-400 "Триумф", был поднят по тревоге в Московской области. Об этом сообщает "Русская планета".

"Подразделения зенитного ракетного полка были подняты по тревоге. Экипажи систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи", - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

После завершения тренировки с условным пуском ракет и отражением атаки диверсионной группы колонна "Панцирей" и систем С-400 отправилась в новый позиционный район.