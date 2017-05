Ведущий BBC схватил женщину за грудь в прямом эфире. Видео

Ведущий телеканала BBC Бен Браун случайно потрогал грудь проходившей мимо женщины, которая оказалась в кадре во время интервью с Норманом Смитом. Инцидент произошел в британском городе Брадфорд. Как оказалось, журналист хотел убрать постороннего человека из прямого эфира. Женщина крайне удивилась происходящему, после чего ударила Брауна в плечо, пишет "Ридус".

Позднее Браун принес извинения за инцидент. Он назвал случившееся "совершенно непреднамеренным". Однако запись этого конфуза получила широкое распространение в интернете.

Unfortunate interruption of broadcast in Bradford - just tried to minimise disruption but v tricky live on air - completely unintentional