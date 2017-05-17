Ведущий BBC схватил женщину за грудь в прямом эфире. Видео
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Ведущий британского телеканала ВВС Бен Браун в прямом эфире схватил за грудь женщину, которая помешала его интервью с политическим журналистом Норманом Смитом. Позднее Браун заявил, что сделал это случайно – он просто хотел отодвинуть постороннюю из кадра.
Ведущий телеканала BBC Бен Браун случайно потрогал грудь проходившей мимо женщины, которая оказалась в кадре во время интервью с Норманом Смитом. Инцидент произошел в британском городе Брадфорд. Как оказалось, журналист хотел убрать постороннего человека из прямого эфира. Женщина крайне удивилась происходящему, после чего ударила Брауна в плечо, пишет "Ридус".
Позднее Браун принес извинения за инцидент. Он назвал случившееся "совершенно непреднамеренным". Однако запись этого конфуза получила широкое распространение в интернете.
Unfortunate interruption of broadcast in Bradford - just tried to minimise disruption but v tricky live on air - completely unintentional— Ben Brown (@BenBrownBBC) 16 мая 2017 г.