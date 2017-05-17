Собянин: на стадионе "Лужники" завершен монтаж кресел

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Монтаж кресел на столичном стадионе "Лужники" завершен. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Всего на арене предусмотрена 81 тысяча мест, из них 300 для маломобильных зрителей. Кроме того, на территории олимпийского спорткомплекса закончили реконструкцию восьми исторических фонтанов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на столичном стадионе "Лужники" завершен монтаж кресел. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Завершили монтаж кресел в спорткомплексе #Лужники. Всего 81000 мест, 300 для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки pic.twitter.com/2NtKgucVYm — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 мая 2017 г.

"Завершили монтаж кресел в спорткомплексе "Лужники". Всего 81 тысяча мест, 300 для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки", - отметил Собянин. Кроме того, на территории олимпийского спорткомплекса закончили реконструкцию восьми исторических фонтанов. По словам мэра столицы, они заработают уже в июне.

Ранее сообщалось, что реконструкция знаменитой арены практически завершена. Вместимость "Лужников" увеличили до 81 тысячи мест, а также изменили угол наклона трибун, чтобы приблизить их к футбольному полю. Мэр столицы отметил, что помимо главной арены необходимо будет построить 19 специальных сооружений для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, на территории "Лужников" продолжается благоустройство, и эти работы до конца года будут завершены.

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