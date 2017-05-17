Судьба восьми моряков до сих пор неизвестна после крушения сухогруза в Черном море

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Водолазы завершили поисковые работы в Черном море, где в ночь на 20 апреля потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Восемь из 12 членов экипажа до сих пор не найдены.

Водолазы не обнаружили погибших членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала", который в апреле потерпел крушение в Черном море, передает "Интерфакс".

В период с 10 по 15 мая спасательные службы осуществляли осмотр жилых помещений судна и не нашли моряков. Таким образом, судьба восьми из двенадцати членов экипажа остается неизвестной.

В ночь на 20 апреля произошло крушение сухогруза "Герои Арсенала". Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию. На его борту находились 12 человек. Известна судьба четырех членов экипажа: одного моряка удалось спасти, тела трех других извлекли в первый день поисковых работ.

К катастрофе могли привести неблагоприятные погодные условия. Ночью в районе происшествия был сильный ветер и шторм. Кроме того, причиной крушения мог стать возраст судна, которому было около 40 лет.

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