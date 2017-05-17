15:27, 17 мая 2017

Российский турист арестован в Анталье за кражу денег из спа-салона

Теги:  В мире  туризм  турция  россия  кража

Российский турист арестован в Анталье по подозрению в краже денег из спа-салона. По данным полиции Турции, он украл деньги в пятизвездочном отеле, где находился со своим другом.

В Анталье арестован 42-летний турист из России. Он обвиняется в краже денег из кассы спа-салона, передает Hurriyet.

Полиция задержала россиянина 15 мая в районе курорта Манавгат после того, как он украл деньги в пятизвездочном отеле.

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