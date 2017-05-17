В Стасбурге подписали закон о безвизовом режиме Украины с ЕС

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Глава Европарламента Антонио Таяни и премьер председательствующей в Европейском союзе Мальты Джозеф Мускат подписали законодательное решение о введении безвизового режима для украинцев. Документ был подписан в присутствии украинского президента Петра Порошенко. Он вступит в силу через 20 дней со дня опубликования.

Глава Европейского парламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Об этом сообщил "Интерфакс" с торжественной церемонии подписания.

На мероприятии в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу через 20 дней после его опубликования. Публикация решения должна состояться в среду вечером.

Сьогодні історичний день для України і для Євросоюзу!



Україна повертається до європейської родини. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 мая 2017 г.

"Сегодня исторический день для Украины и для Евросоюза. Украина возвращается в европейскую семью", - написал Порошенко в своем Twitter.