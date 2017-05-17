Во Франции сформировано новое правительство
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В Елисейском дворце сформировали новое французское правительство в связи с избранием президента страны Эмманюэля Макрона.
Во Франции сформировано новое правительство, передает ТАСС слова генсека Елисейского дворца Алекси Колера.
11 hommes, 11 femmes, voici la liste complète du premier gouvernement Macron-Philippe https://t.co/9FdCLPtkwn #gouvernementphilippe— BFMTV (@BFMTV) 17 мая 2017 г.
Главой МВД Франции стал мэр города Лиона Жерар Колон, Минобороны - депутат Европарламента Сильви Гулар. Внешнеполитическое ведомство возглавит бывший министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан.
Министерство экономики возглавит депутат Нацсобрания от партии "Республиканцы" Брюно Ле Мэр. Министром юстиции Франции объявлен лидер партии "Демократическое движение" Франсуа Байру.
18 мая пройдет первое заседание обновленного правительства. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назначил правоцентриста и мэра города Гавр Эдуара Филиппа новым премьер-министром страны.