Порошенко назвал причину блокировки российских соцсетей

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Украина борется с "российской пропагандой" путем блокирования соцсетей, заявил президент этой страны Петр Порошенко. По его словам, данное решение будет пересмотрено при выполнении некоторых условий.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое решение заблокировать в этой стране российские соцсети. По его словам, это сделано в целях борьбы с "российской пропагандой", передает сайт "112 Украина".

"Сейчас нельзя отличать кибер-безопасность и вмешательство России в демократические процессы по всему миру и пропагандистские усилия, которые РФ осуществляет, использует в том числе и российские социальные сети", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, "соответствующие структуры будут тщательно заниматься по имплементации" этого решения. Также Порошенко отметил, что Киев будет готов пересмотреть данное решение при определенных условиях. Он добавил, что речь идет о "прекращении российской агрессии против Украины".