В Москве двое мужчин задержаны за попытку кражи экскаватора

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Полиция задержала двух мужчин на западе Москвы при попытке украсть экскаватор со стройки. Злоумышленники при этом так и не поняли, как им управлять. В итоге они не заметили, как к ним подъехал автомобиль с сотрудниками полиции. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

На западе Москвы задержаны двое подозреваемых в попытке кражи экскаватора. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.

В ведомстве отметили, что злоумышленники были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по району Раменки. В ходе патрулирования территории сотрудники полиции заметили "странные манипуляции", которые совершал ковш экскаватора, находившегося на одной из строек. Приблизившись к строительной технике, полицейский увидели в кабине мужчину. Рядом с экскаватором стоял его сообщник, пытавшийся сориентировать товарища.

Как только незадачливые угонщики увидели полицейскую машину, то сразу же попытались скрыться. Тем не менее, сотрудники МВД смогли задержать их. Позднее выяснилось, что 34-летний житель Воронежской области вместе с 29-летним приезжим из Смоленской области решили похитить экскаватор. Однако не разобрались, как им управлять.

Теперь против подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.