Путин рассказал, кто раскачивает ситуацию в США

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Неутешительный диагноз поставил Владимир Путин части американского истеблишмента, активно подогревающего русофобские настроения. По мнению президента, недавние выпады в адрес Дональда Трампа, который якобы выдал секреты России, можно охарактеризовать как политическую шизофрению.

Российский президент и итальянский премьер-министр виделись буквально на днях в рамках пекинского форума "Один пояс – один путь". Однако тем для обсуждения еще более чем достаточно. В международной повестке – Сирия, Ливия, Афганистан, Северная Корея и Украина. В двусторонних отношениях – энергетика и товарооборот, рост которого только за первые два месяца этого года вырос на треть, передает "ТВ Центр".

"У нас поддерживаются очень интенсивные контакты на политическом уровне. Италия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы очень рады возможности обменяться в таком спокойном режиме, в режиме вашего рабочего визита информацией по всем вопросам, которые я только что отметил", - заявил Путин.

"Для меня это также возможность, учитывая, что к Италии сейчас перешло председательство в группе стран "большой семёрки", иметь встречу с господином Путиным и обсудить актуальные вопросы в преддверии встречи в Таормине, которая состоится через 10 дней", - рассказал председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони.

По итогам переговоров в присутствии президента России и премьер-министра Италии стороны подписали целый ряд коммерческих соглашений в сфере энергетики, образования и совместного строительства дорог в нашей стране. Как отметил Владимир Путин, взаимные инвестиции остаются на высоком уровне. Товарооборот в прошлом году составил 20 миллиардов долларов. Хотя до введения санкций он был еще больше. Тем не менее, продуктивное сотрудничество сохраняется в области туризма, культуры и космонавтики. Стороны выступают за объединения мировых усилий в борьбе с терроризмом и решении других геополитических вопросов.

"В целом, условились о дальнейшем углублении внешнеполитической координации. Это особенно актуально в свете нынешнего непостоянного членства Италии в Совете Безопасности ООН и предстоящего в 2018 году её председательствования в ОБСЕ. Поговорили и об отношениях России и Евросоюза. Их нынешнее состояние нормальным назвать нельзя, необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить конструктивную атмосферу нашего взаимодействия", - заявил Путин.

Через две недели под председательством Италии состоится саммит "Большой семерки". Российского президента и итальянского премьера спросили, какое послание они бы хотели бы донести до своих коллег. Владимир Путин отшутился, ответив, что это секрет. Паоло Джентилони – что Россия важный международный игрок и ее позицию нужно обсуждать. То же самое касается и вопроса санкций в отношении нашей страны, срок которых заканчивается в июле.

"Мы все знаем, откуда родились санкции. Решения, принятые Евросоюзом, связанны с украинским кризисом. С нашей точки зрения, наши усилия, которые мы делали и должны делать в рамках Евросоюза и НАТО, это подчеркнуть, что не может быть никакого автоматического возобновления санкций. Конечно, Италия самостоятельно не разорвет связи с союзниками, но нельзя принимать решения по санкциям в автоматическом режиме", - отметил Джентилони.

Журналисты затронули тему недавнего визита главы МИД Сергея Лаврова в Вашингтон и, в частности, нападки прессы на американского президента за якобы переданные России секреты. Владимир Путин считает, что Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения.

"Ничем другим я не могу объяснить обвинения президента действующего в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я сегодня с ним на этот счет уже разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны. Более того, если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США", - указал Путин.

При этом, как заметил Владимир Путин, наблюдать за внутриполитической борьбой в США поначалу было смешно. Но сегодня это уже вызывает озабоченность.

"Это не просто грустно, это вызывает у нас озабоченность, потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред, уже трудно себе представить. Все делается это на основе разжигания антироссийских настроений. Меня, вы знаете, что удивляет? Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами, - они либо не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда, они просто тупые. Либо они все понимают, и тогда они опасные нечистоплотные люди", - сказал Путин.

Впрочем, как подытожил президент, все это исключительно внутренне дело Соединенных Штатов. От оценок деятельности Дональда Трампа на посту президента Путин отказался, заявив, что делать это должны американские избиратели.

Александр Огородников, "ТВ Центр".