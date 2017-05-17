Порошенко назвал условие снятия блокировки с российских сайтов

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В Страсбурге подписано решение о либерализации безвизового режима между ЕС и Украиной. Он касается только туризма и не предполагает разрешений на работу для украинцев в странах Евросоюза. Тем не менее, президент Порошенко назвал это событие "историческим". И рассказал европейским коллегам о своём указе по запрету на Украине крупнейших российских интернет-ресурсов.

Торжественная церемония в здании Европарламента выглядит больше как обычная рутина, чем праздник. Небольшой стол, флаг Евросоюза и главенствующей Мальты, вместо жевто-блокитного прапора - сам Петр Порошенко. Президент совсем непротокольно похлопал по плечу председателя Антонио Таяни и, поторапливая, показал ему два больших пальца. Спустя 3,5 года Киев может отметить главное и, по сути, пока единственное достижение революции достоинства - безвизовый режим подписан, передает "ТВ Центр".

"Это исторический день, как для Украины, для моих 45 миллионов граждан, так и для Евросоюза. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советской и российской империй. Украина полна решимости продолжить процесс реформы страны. Только для визовой либерализации мы провели 148 реформ. И мы собираемся продолжить этот процесс", - заявил Порошенко.

Документ вступит в силу через 20 дней. Украинцы смогут совершать туристические и деловые поездки в страны Шенгенской зоны по биометрическим паспортам длительностью не более 90 дней. Ни о каком праве на работу речь не идет. При этом Евросоюз в любой момент может приостановить безвизовый режим в случае массовых нарушений, например, нелегальной миграции.

"Мы должны вместе работать ради мира и стабильности. Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая, и нам нужно много работать. После этого важного решения отношения между вашей страной и Европейским Союзом станут намного легче", - отметил председатель Европарламента Антонио Таяни.

Не обошлось без скандала. Накануне Порошенко подписал указ о дополнительных санкциях против России. Под запрет попали сайты соцсетей "Вконтакте", "Одноклассники" и компаний Mail.Ru, "Яндекс" и их сервисов. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что этот запрет противоречит свободе слова. Отмены санкций потребовала и международная правозащитная организация Human Rights Watch. На вопрос про санкции Порошенко отвечал на украинском.

"Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы. Точно такое же обсуждение было после принятия решения о прекращении трансляции российских пропагандистских телеканалов. Сразу после прекращения российской агрессии против Украины, как только последний российский солдат покинет территорию Украины, мы будем готовы пересмотреть это решение", - заявил Порошенко.

Аудитория запрещенных российских интернет-ресурсов - более 20 миллионов человек, это половина населения Украины. Сразу же после оглашения новых санкций пользователи обрушилась на сайт президента Украины. В киевской администрации, не долго думая, заявили о кибер-атаке со стороны российских сайтов.

Российские интернет-ресурсы один за другим подтвердили - количество обращений к сайту президента Украины действительно зашкаливало. Но это результат не хакерской атаки, а рост трафика, вызванный непопулярным решением. В Кремле все обвинения назвали безосновательными.

"Отсутствие какой-либо конкретики, собственно, лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений. А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность вообще политики Киева", - указал Дмитрий Песков.

Накануне Верховная Рада приняла еще один антироссийский закон - запрет на изготовление и ношение георгиевской ленточки. Нарушителей будут карать штрафами до 2,5 тысяч гривен. Таким образом будут, видимо, собирать деньги на борьбу с интернет-ресурсами. По оценкам экспертов, для этого потребуется 1 миллиард долларов и два года работы. Правда, полностью закрыть доступ вряд ли получится. Социальные сети уже разослали украинским пользователям инструкцию, как обойти блокировку.

Никита Васильев, Егор Киселев, "ТВ Центр".