Захарченко заподозрили в получении взятки при участии генерала МВД

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Бывший замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки в размере 800 тысяч долларов при посредничестве генерал-майора полиции Алексея Лаушкина. Об этом в Мосгорсуде заявил адвокат Александр Лебедевич. За это ему было сделано замечание из-за разглашения тайны следствия.

Экс-заместителя главы управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко заподозрили в получении взятки в размере 800 тысяч долларов при посредничестве генерал-майора полиции Алексея Лаушкина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его адвокат Александр Лебедевич.

В ответ представитель следствия в Мосгорсуде сделал защитнику замечание, так как он разгласил тайну следствия.

Между тем, согласно материалам дела, следствие арестовало имущество третьих лиц, которое якобы было связано с Захарченко, на сумму более двух миллиардов рублей. По словам Лебедевича, сумма арестованного имущества серьезно превышает сумму, которую суд сможет взыскать с Захарченко, "исходя из существующих сегодня обвинений".

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а также получении взятки в размере семи миллионов рублей. В том же месяце глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного управления ведомства. По результатам процедуры был уволен ряд сотрудников. В январе стало известно о ликвидации Управления "Т" и появлении Управления "Р".

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