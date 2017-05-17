ЦБ узнал о проблемах при покупке электронного полиса ОСАГО

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Проверка ЦБ выявила проблематичность покупки электронного полиса ОСАГО в России. Об этом заявил зампредправления Центробанка Владимир Чистюхин. По его словам, это связано,в первую очередь, с множеством технологических нарушений, в том числе, "отсеканию" новых клиентов для компании, которых нет в базе.

Купить электронный полис ОСАГО в России очень проблематично. Об этом заявил зампредправления Центробанка России Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

По его словам, это показала проверка ЦБ. "Очень много технологических нарушений, которые фактически ведут к тому, что легко купить электронный полис ОСАГО на сайте компании нельзя. Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе", - сказал он.

По его словам, есть "отсечка" по возрасту. Вероятно, причина кроется в специальной настройке серверов страховщиков. "ЦБ завершил проверку продаж электронных полисов ОСАГО 12 крупнейшими страховщиками. У каждой компании были выявлены нарушения. Каждой из них ЦБ направил предписание об устранении данных нарушений. По истечении срока предписания ЦБ проверит, насколько ситуация исправлена", - отметил Чистюхин.

Кроме того, зампредправления ЦБ отметил, что ряд страховых компаний противодействовал сотрудникам Банка России в ходе проверки системы продаж электронного полиса ОСАГО. "Были составлены акты противодействия, это формализованная процедура. Чаще всего это выражалось в том, что компании не вовремя предоставляли документы, или же предоставляли недостоверные документы", - подчеркнул Чистюхин.

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