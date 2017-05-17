Систему отопления в Москве начнут отключать с 18 мая

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Власти Москвы начнут отключать отопление с 18 мая с 8:00. Глава департамента ЖКХ столицы Павел Ливинский отметил, что это произойдет в связи с благоприятными погодными условиями.

Система отопления в Москве начнет отключаться с 8:00 в четверг. По словам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Павла Ливинского, это произойдет в связи с благоприятными погодными условиями, передает "Интерфакс".

"В течение пяти дней от тепла последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения", - отметил Ливинский.

По его словам, согласно существующим нормативам, отопление в городе отключается в том случае, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс восемь градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.

Ранее в начале мая власти Москвы начали отключать отопление из-за наступления хорошей погоды. Однако в связи с похолоданием 10 мая было решено восстановить подачу отопления в жилые и другие здания.

Также из-за аномальных холодов в первой половине мая было принято решение сдвинуть сроки профилактического отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая на более поздний срок.