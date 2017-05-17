В Киеве испугались наступления России по "Яндекс.Пробкам"

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Глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров заявил, что Россия могла использовать некоторые сервисы российского "Яндекса" для наступления на украинскую территорию. По его словам, в таких условиях даже не нужны агентура, разведчики и спутники.

Россия могла использовать некоторые сервисы российского "Яндекса", в том числе "Яндекс.Пробки", для нападения на Украину. Такое заявление сделал руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.

По его словам, "Яндекс.Пробки" и "Навигатор" в режиме онлайн сообщают о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины, передает сайт украинских "Вестей".

Петров подчеркнул, что в этой ситуации наступающей стороне даже не нужны агентура, разведчики и спутники.

Ранее на Украине заблокировали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, запрещен доступ к сервисам компании "Яндекс". По словам президента Украины Петра Порошенко, подписавшего соответствующий указ 16 мая, Киев таким образом борется с "российской пропагандой".