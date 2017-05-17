Осведомителем WikiLeaks оказался сотрудник Демократической партии США

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Русские хакеры не причастны к кибератакам на предвыборный штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом сообщил в среду американский телеканал Fox News. По данным журналистов, скандальную личную переписку Клинтон, публикация которой негативно отразилась на ее репутации, порталу WikiLeaks передал информатор - сотрудник комитета Демократической партии Сет Рич. Его убили год назад - за две недели до того, как данные были обнародованы.

И ведь действительно взрывоопасно. Информация, которая в щепки разносит саму основу антироссийской истерии в США. Журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждают: никакого взлома сайта демократов - в этом обвиняли Москву - не было. Скандальную переписку, которая, возможно, стоила Хиллари Клинтон президентского кресла, скорее всего, передал WikiLeaks Сет Рич. Cотрудник Национального комитета демпартии. C сайтом связывался через американского журналиста в Лондоне. Направил ему 44 тысячи писем и 17 тысяч приложений. Всё это якобы нашли в компьютере Рича в ходе расследования его убийства, передает "ТВ Центр".

"Разрешите напомнить. Его убили в прошлом июле. В Вашингтоне. Всего за две недели до того, как переписка штаба Клинтон утекла в интернет. Сет Рич возвращался из бара домой. И по дороге был застрелен в спину. Полиция объясняет это попыткой ограбления. Но до сих пор остаются вопросы", - рассказал журналист телеканала Fox News Гриф Дженкинс.

Один из них - почему напавший ничего в итоге не взял: ни часы, ни телефон, ни бумажник? Частный детектив, которого наняли родственники убитого, не исключает: Сет Рич мог быть информатором WikiLeaks, за что, вероятно, и поплатился жизнью.

"Каждый раз, когда я пытался поговорить с полицией об убийстве и возможной связи Сета с WikiLeaks, со мной наотрез отказывались вести диалог. Говорили - все вопросы к ФБР. Но вот мой вопрос, если это было простое убийство при попытке ограбления, какого черта этим занимается такая серьезная служба, как ФБР? И вот еще что куда более важно. Когда я впервые связался с полицией - об этом как-то узнали в Демократической партии!" – рассказал частный детектив, бывший сотрудник полиции Вашингтона Род Уиллер.

Электронная переписка, в которой руководство партии обсуждало, как помочь Хиллари Клинтон столкнуть с дистанции ее соперника-однопартийца Берни Сандерса, появилась в сети очень некстати. Президентская гонка была в самом разгаре, и Белый дом стремительно уплывал из рук демократов. В качестве спасательного круга и был придуман так называемый "русский след". "Доказательство" вмешательства Москвы в американские выборы чудесным образом обнаружила компания Крауд Страйк, специализирующаяся на кибербезопасности. Несмотря на отсутствие фактов, ее доклад стал сенсацией: во всем виноваты русские хакеры. Пресса с упоением цитировала документ. Не обратив даже внимание на историческое интервью Джулиана Ассанжа голландскому телевидению. Историческое потому, что основатель WikiLeaks впервые отступил от своего принципа - никогда не разглашать источники. Вот прямой намек на то, что Сет Рич - информатор сайта.

И Джулиан Ассанж и Москва не раз категорически отрицали причастность к скандалу российских специалистов. Однако Вашингтону был выгоден другой сюжет. Мифическая рука Москвы - это ведь идеальный инструмент, который продолжают активно использовать. Да так успешно, что впервые со времён Никсона не кажется пустым вымыслом сценарий импичмента неудобному для истеблишмента президенту США.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".