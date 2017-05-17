Турчинов нашел ФСБ в Facebook

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Российские спецслужбы есть в соцсети Facebook, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. По его словам, они якобы размещают там через фиктивные аккаунты провокационную информацию. Ранее в СНБО отметили, что Россия могла использовать сервисы "Яндекса" для нападения на Украину.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что сотрудники российских спецслужб есть в соцсети Facebook. Об этом он рассказал украинскому "24 каналу", передает "Российская Газета".

При этом он подчеркнул, что такие соцсети как Facebook работают "по прозрачным правилам". Он добавил, что российские спецслужбы создают там фиктивные аккаунты и бросают "какую-то провокационную информацию". Турчинов напомнил, что для борьбы с этим необходимо использовать механизмы работы, в том числе с руководством этих соцсетей.

Ранее руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров заявил, что Россия могла использовать некоторые сервисы российского "Яндекса", в том числе "Яндекс.Пробки", для нападения на Украину. Он добавил, что такие сервисы в режиме онлайн сообщают о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины.

16 мая на Украине заблокировали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, запрещен доступ к сервисам компании "Яндекс". Как рассказал президент Украины Петр Порошенко, Киев таким образом борется с "российской пропагандой".