Трамп встретился с кандидатами на пост главы ФБР
Дональд Трамп в среду провел встречу с четырьмя кандидатами на пост директора ФБР. Прошлый глава ведомства был отправлен в отставку на прошлой неделе за неэффективную работу.
Президент США Дональд Трамп 17 мая встретился с несколькими кандидатами на пост главы ФБР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
По его словам, Трамп провел встречу с экс-сенатором Джо Либерманом, исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, бывшим губернатором Оклахомы Франком Китингом, а также экс-сотрудником ФБР Ричардом Макфили.
Трамп на прошлой неделе отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, занимавшего пост с июня 2013 года, по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса. По словам президента США, Коми не смог эффективно руководить ФБР.
Читайте также:
Белый дом: Трамп с первого дня президентства думал уволить Коми
Журналистка CBS рассмешила Путина вопросом про увольнение Коми
Глава ФБР Джеймс Коми назвал розыгрышем сообщения о своей отставке