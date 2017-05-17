Трамп встретился с кандидатами на пост главы ФБР

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Дональд Трамп в среду провел встречу с четырьмя кандидатами на пост директора ФБР. Прошлый глава ведомства был отправлен в отставку на прошлой неделе за неэффективную работу.

Президент США Дональд Трамп 17 мая встретился с несколькими кандидатами на пост главы ФБР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

По его словам, Трамп провел встречу с экс-сенатором Джо Либерманом, исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, бывшим губернатором Оклахомы Франком Китингом, а также экс-сотрудником ФБР Ричардом Макфили.

Трамп на прошлой неделе отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, занимавшего пост с июня 2013 года, по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса. По словам президента США, Коми не смог эффективно руководить ФБР.

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