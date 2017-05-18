В США приняли законопроект о санкциях против России за поддержку Асада

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Конгресс США хочет обязать Дональда Трампа ввести санкции против союзников Сирии. В соответствии с принятым палатой представителей законопроектом, это затронет Иран и Россию. Ограничительные меры направлены против лиц, которые участвуют в передаче Дамаску военных технологий или оказывают финансовую помощь.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который может обязать президента Дональда Трампа ввести санкции против союзников Сирии – Ирана и России. Документ размещен на сайте американского законодательного органа.

Санкции затронут тех, кто оказывает поддержку главы САР Башара Асада. Президент США будет обязан ввести против этих лиц ограничительные меры в течение 30 дней, если посчитает, что они участвуют в продаже или передаче Сирии вооружений и военных технологий или оказывают финансовую помощь Дамаску, а их действия способствуют усугублению гуманитарного кризиса в регионе.

Санкции предусматривают запрет на получение визы в США, а попавшие под них лица и организации не смогут иметь никаких деловых отношений с гражданами этой страны. Кроме того, любая их собственность или активы на американской территории, в случае обнаружения, будут арестованы.

Инициативу рассмотрит Сенат Конгресса США. После этого текст отправится на подпись к Трампу.

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