В США назначили спецпрокурора по "вмешательству России в выборы"

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В США назначили спецпрокурора для расследования якобы вмешательства России в американские выборы. Им стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Комментируя назначение, Дональд Трамп выразил уверенность, что расследование подтвердит отсутствие сговора с кем-либо в ходе президентской кампании.

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз отметил, что его президентская предвыборная кампания не имела связей с иностранными государствами. Об этом говорится в распространенном Белым Домом заявлении, передает "ТВ Центр".

Оно появилось после назначения бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования подозрений о якобы вмешательстве России в американские выборы. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что тщательное расследование только подтвердит, что не существовало никакого сговора между его президентской кампанией и каким-либо другим государством.

Выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США в Коннектикуте, Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории страны не обращались хуже и несправедливее, чем с ним.

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