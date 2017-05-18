Президента Бразилии обвинили в подкупе экс-депутата

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В бразильском сенате зарегистрировали запрос об импичменте президента страны Мишела Темера. Его подозревают в подкупе экс-депутата, который инициировал импичмент экс-главы государства Дилмы Руссефф.

Бразильские депутаты призвали к импичменту президента страны Мишела Темера. Его подозревают в подкупе инициатора отставки бывшего главы государства Дилмы Руссефф, передает "ТВ Центр".

Скандал разразился после того, как была обнародована аудиозапись переговоров Темера о заключении сделки с экс-спикером нижней палаты Эдуардо Кунья. Плёнка была передана в Федеральный верховный суд.

Сам президент все обвинения отрицает. Однако накануне сотни демонстрантов собрались возле рабочей резиденции главы государства и потребовали его отставки. Протестующие также призвали к проведению досрочных президентских выборов.