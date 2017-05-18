Пострадавший от взрыва газа дом в Волгограде снесут

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Жилой дом, подъезд в котором обрушился в результате взрыва бытового газа, не подлежит восстановлению и будет снесен. Пострадавшим жильцам выдадут сертификаты на получение новых квартир в течение двух недель. Всего без жилья остались около 100 человек.

В Волгограде жилой дом, где произошел взрыв бытового газа, не подлежит восстановлению и будет снесен. Такое решение приняла специальная комиссия, передает "ТВ Центр".

Поисково-спасательная операция завершена. Трагедия унесла жизни четырех человек, 12 пострадавших находятся в больнице. Накануне жильцы уцелевших квартир забрали документы и вещи. Начались выплаты денежных компенсаций. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в ближайшие две недели пострадавшим выдадут сертификаты на получение новых квартир. Всего без жилья остались около ста человек. Для них организованы пункты временного пребывания.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Троим задержанным будет избрана мера пресечения. Основная версия - несанкционированные работы по подключению к линии водоснабжения, во время которых был поврежден газопровод. В городе продолжает действовать режим ЧС. Газоснабжение в районе полностью восстановлено.