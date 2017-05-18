Госдеп раскритиковал запрет российских СМИ на Украине

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В Госдепе США призвали Украину не нарушать конституционный принцип свободы слова, несмотря на то, что Москва "использует любые средства для распространения неверной информации". Ранее президент Порошенко ввел санкции в отношении российских СМИ.

В Госдепартаменте США призвали Украину не нарушать собственную конституцию, наступая на принцип свободы слова. Так прокомментировали ТАСС американские дипломаты решение Украины запретить ряд российских СМИ.

По словам представителя Госдепа, нет никаких сомнений в том, что Россия всячески пытается "оказать негативное влияние на Украину посредством распространения неверной информации". Но, несмотря на это, Киев должен действовать так, чтобы национальные интересы защищались без подрыва конституционных принципов.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. Под запрет попали ряд российских СМИ и IT-компании, такие как Яндекс и Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причиной блокировки стала "борьба с российской пропагандой".

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