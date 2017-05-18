Во Владивосток прибыл первый теплоход из Северной Кореи

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В порту Владивостока пришвартовался первый теплоход из Северной Кореи. Ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили. Грузопассажирский паром Mangyongbong прибыл во Владивосток из северокорейского порта Раджин.

Во Владивосток прибыло первое пассажирское судно из Северной Кореи. Об этом сообщил "Интерфакс" с места событий. Ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

Грузопассажирский паром Mangyongbong пришвартовался в порту Владивостока около 7:30 по местному времени. До 2006 года судно выполняло рейсы в японский порт Ниигата, однако после ракетных испытаний КНДР ему было запрещено входить в Японию.

Паром способен взять на борт 193 человека и до тысячи тонн грузов. Планируется, что первое время судно будет перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы, а также российских туристов в КНДР. Паром будет отправляться из северокорейского Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.

Порт Раджин принадлежит городу Расон, который находится в прямом подчинении правительства КНДР. На его территории действует особая экономическая зона.