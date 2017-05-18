Уровень сероводорода и диоксида серы в Капотне превысил норму

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Уровень сероводорода в Капотне ночью превысил норму в 15 раз. Кроме того, в Капотне в 01:00 и 02:00 был превышен допустимый уровень диоксида серы - в 1,18 и в 1,3 раза соответственно. Выброс вредных веществ на юго-востоке Москвы продолжается уже второй день.

В районе Капотня на юго-востоке Москвы в ночь на 18 мая был зафиксирован выброс сероводорода и диоксида серы, свидетельствуют данные "Мосэкомониторинга".

С полуночи до 04:00 предельно допустимая минимальная разовая концентрация сероводорода превышалась в 2,9-14,9 раза. Кроме того, в 01:00 и 02:00 был превышен допустимый уровень диоксида серы - в 1,18 и в 1,3 раза соответственно.

17 мая в районе Капотня на протяжении 12 часов длился выброс сероводорода, ПДК м.р. вредного вещества отклонялась от нормы в 2,9-51,4 раза.

При этом в МЧС сообщили, что превышения показателей по сероводороду в Москве не было обнаружено. В министерстве заявили о неисправности датчика "Мосэкомониторинга". Пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода также заявила, что на территории предприятия в ночь на 17 мая превышений выбросов вредных веществ не было. Несмотря на это, Минприроды и прокуратура начали проверку газоочистных сооружений НПЗ, а Роспотребнадзор к вечеру подтвердил превышение содержание сероводорода.

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