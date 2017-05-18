Солиста Би-2 задержали с марихуаной на стадионе "Открытие Арена"

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Солиста группы Би-2 Леву задержали на стадионе "Открытие Арена" по подозрению в хранении марихуаны. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, по данному факту проводится доследственная проверка. Музыканту грозит штраф или административный арест до 15 суток.

Полиция задержала солиста группы Би-2 Егора Бортника (Леву) на стадионе "Открытие Арена" во время матча "Спартак" - "Терек". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" - "Терек" задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота", - говорится в сообщении.

Музыканта подозревают в хранении марихуаны. По данному факту проводится доследственная проверка. Информированный источник сообщил, что у Левы нашли пакетик с наркотиком. Ему может грозить штраф от четырех до пяти тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.