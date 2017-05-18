На Порошенко подали в суд за блокировку российских соцсетей

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Украинский юрист обратился в суд с требованием отменить указ Порошенко о блокировке российских соцсетей. Они сравнил действия украинских властей с политикой КНДР, хотя страна стремится в Европу.

Украинский юрист Роман Лихачев обратился в Верховный административный суд с требованием отменить указ президента страны Петра Порошенко о запрете ряда интернет-ресурсов, в том числе популярных российских соцсетей.

Ответчиками по иску правозащитника станут президент Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Лихачев рассчитывает, что в суде иск к президенту рассмотрят "без давления". В качестве примера он привел практику США.

"Посмотрите на США — там решения президента спокойно приостанавливают и обжалуют, это нормальная практика", - написал он.

В комментариях юрист сравнил действия украинских властей с политикой Северной Кореи, несмотря на то, что страна стремится в Европу.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. Под запрет попали ряд российских СМИ и IT-компании, такие как Яндекс и Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причиной блокировки стала "борьба с российской пропагандой".

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