В Марьине мужчина в ссоре ударил знакомого ножом в грудь

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В московском районе Марьино мужчина в ходе ссоры ударил знакомого в грудь ножом. Пострадавший доставлен в больницу с проникающим колото-резаным ранением. Подозреваемый задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Мужчина в ходе ссоры ударил знакомого ножом в грудь. Инцидент произошел в столичном районе Марьино. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.

Информация о госпитализации молодого человека 1993 года рождения с проникающим колото-резаным ранением поступила в полицию 17 мая. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1978 года рождения.

"На Новочеркасском бульваре, дом 25 он в ссоре, на почве личной неприязни, нанес потерпевшему удар ножом в грудь, после чего скрылся", - рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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