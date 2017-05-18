ИГ создает подразделение экспертов по химоружию

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По данным разведки США, боевики "Исламского государства" собираются объединить экспертов по химоружию из Сирии и Ирака для того, чтобы лучше противостоять наступлению международной коалиции на столицу Ракку.

Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" намерены создать специальное подразделение, специализирующие на химическом оружии, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку.

По данным источников, ИГ хочет объединить экспертов по химоружию из Сирии и Ирака для того, чтобы противостоять международной коалиции во время ее наступления на столицу ИГ Ракку.

В Минобороны США полагают, что территория, где будет собираться новое подразделение, может считаться столицей наравне с Раккой. Там же может скрываться лидер группировки Абу Бакр аль Багдади.

"Мы знаем, что они (боевики – прим. ред.) выводят значительную часть руководства из Ракки, и мы считаем, что они также вывезли свой технический персонал и оборудование", - пояснили в Пентагоне.

Ранее стало известно, что 19 апреля боевики ИГ применили отравляющий газ иприт против американских военных в Ираке, а 14 апреля террористы использовали отравляющее вещество хлор в иракском Мосуле.

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