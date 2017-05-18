Машины скорой помощи оборудуют "скайпом"

Теги: Медицина здравоохранение технологии минздрав

В Минздраве предложили оснастить неотложку видеосвязью. Если проект будет одобрен, медики смогут связываться с диспетчерами или оценивать состояние пациентов еще до прибытия по вызову.

В Минздраве предложили оснастить машины скорой помощи оборудованием для видеосвязи. Если проект будет одобрен, медики смогут связываться с диспетчерами или оценивать состояние пациентов еще до прибытия по вызову, пишет газета "Известия".

"Бригады скорой помощи с помощью планшетов будут получать всю информацию о вызове и, при условии интеграции системы с региональной медицинской информационной системой, смогут получить доступ к электронной медицинской карте пациента и в режиме онлайн предупредить медицинскую организацию о вызове, что обеспечит преемственность догоспитального и госпитального этапов", - пояснил собеседник издания.

Нововведение поможет избежать спорных моментов в работе медиков, считают опрошенные газетой эксперты. В сложных случаях врач сможет в режиме онлайн получить консультацию профильного специалиста, связавшись с больницей.

Близкий к Минздраву источник сообщил, что пока решения о конкретном оборудовании не принято, но речь идет о планшетах или аналогичных устройствах.

По оценкам экспертов, на оснащение одной машины потребуется около 50 тысяч рублей. Всего в российском автопарке скорой помощи зарегистрировано более 20 тысяч машин. Таким образом, "скайп" для неотложки мог бы обойтись бюджету в один миллиард рублей.

Читайте также:

СМИ: лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Минздрав исключит ряд анализов и УЗИ из программы диспансеризации

Минздрав опроверг запрет на свободную продажу сигарет