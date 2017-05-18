В Алеппо собрали первый урожай зерновых

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Сирия восстанавливает сельское хозяйство, разрушенное войной. На освобожденных от боевиков полях идет сбор первого урожая. Еще до посевной их пришлось разминировать. Республика пытается восстановить довоенные показатели по производству зерновых. Но этому мешают не только продолжающиеся боевые действия, но и западные санкции, введенные против страны.

Это первая весна в окрестностях Алеппо, когда комбайны спокойно работают в полях. Сегодня крестьяне в деревне Аль–Сфире собирают поспевший ячмень, передает "ТВ Центр".

Несколько месяцев этот район удерживали боевики, запрещенной в России организации "Исламское государство". Крестьянам после них досталось тяжелое наследство — сожженные машины, разбитая техника.

В Сирии снимают по два урожая в год. После уборки колосовых, эти поля засеют подсолнечником и кукурузой. К тому располагают климат, плодородные земли, продуманная система мелиорации. Здесь выращивали 100% сирийского ячменя и пятую часть пшеницы. Но в последние годы урожаи упали. Если до войны Сирия полностью обеспечивала себя хлебом и производила 4 миллиона тонн зерна, то в прошлом году удалось собрать всего 400 тысяч тонн.

Основные поставщики пшеницы – Ракка и Дейр-эз-Зор. Их пока еще удерживают террористы. Угодья заминированы. Тракторы превращены в "джихадмобили". Так же, как еще полгода назад, это было и в Алеппо.

Еще несколько лет назад, сельским хозяйством в провинции занималось более половины населения. Война обескровила отрасль. Но реанимировать ее можно. Крестьяне, которые бежали от террористов, возвращаются и свои дома и к привычному с детства труду. Вот только обновить парк сельхозтехники властям будет не просто. Пока против Сирии действуют санкции, поставлять новые комбайны, запчасти и оборудование, бывшие партнеры, отказываются.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.