Балтийский флот отмечает 314-ю годовщину со дня создания

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Балтийскому флоту России 18 мая исполняется 314 лет. Именно в этот день в 1703 году флот под командованием Петра I одержал победу над шведскими судами.

Балтийский флот России отмечает 314-ю годовщину со дня своего создания. На кораблях и в соединениях пройдет торжественный подъем Андреевского флага, передает "ТВ Центр".

Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года, когда под командованием Петра I была одержана победа над шведскими судами. И сегодня моряки стоят на страже интересов России. В кратчайшие сроки они способны выполнить любые задачи.

Балтфлот постоянно пополняется новыми кораблями. Современная техника поступает и в береговые войска. Авиация флота в ближайшее время получит самолеты Су-50СМ. Экипажи кораблей регулярно проводят учения и несут боевые вахты в различных частях Мирового океана. Только в прошлом году они участвовали в восьми дальних походах.