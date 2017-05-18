У жены Шумахера вымогали €1 млн под угрозой убийства детей
Теги: Спорт вымогательство шумахер
У жены Михаэля Шумахера вымогали почти миллион евро, угрожая убийством детей. Злоумышленником оказался 25-летний мужчина. Полиция легко его вычислила по оставленному в письме с угрозой номеру банковского счета.
Вымогатели требовали у жены семикратного чемпиона мира "Формулы-1" Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей. Об этом в четверг пишет немецкий Bild. По данным издания, письмо с угрозами пришло на электронную почту Коррины Шумахер в феврале прошлого года.
"Если деньги не будут получены нами до 31 марта, ваши дети так или иначе будут убиты", - говорилось в письме.
Супруга Шумахера обратилась в полицию. Преступника быстро нашли — он догадался оставить в письме номер своего банковского счета. Вымогателем оказался 25-летний мужчина. В содеянном он раскаялся, но не смог объяснить причину своего поступка.
У Михаэля и Коррины Шумахеров двое детей. Младший пошел по стопам отца. Мик Шумахер выступал в "Формуле-4", а затем перешел в "Формулу-3".
В 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014 года "Красный барон", как его называют фанаты королевских гонок, вышел из комы и был перевезен в реабилитационный центр, а затем домой, где продолжает восстанавливаться.
Читайте также: