В Москве сотрудник института радиотехники РАН покончил с собой в своем кабинете

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Старший научный сотрудник Института радиотехники и электроники РАН покончил с собой в собственном кабинете. Рядом с телом 68-летнего мужчины была обнаружена предсмертная записка, где он объясняет самоубийство проблемами со здоровьем. По данному факту следователи проводят проверку.

Старший научный сотрудник Института радиотехники и электроники имени Котельникова покончил с собой на рабочем месте. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратился замдиректора института, сообщив, что обнаружил тело 68-летнего старшего научного сотрудника в его рабочем кабинете.

"При осмотре места происшествия обнаружена предсмертная записка, в которой покойный прощается с коллегами и поясняет, что сводит счеты с жизнью из-за проблем со здоровьем", - отметил источник.

В настоящее время тело направили в морг. По факту произошедшего следователи проводят проверку.

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