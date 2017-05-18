Россияне смогут отслеживать распространение личных данных

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В 2019 году россияне смогут через интернет отслеживать распространение персональных данных и запрещать их использование. Новый портал будет контролировать Роскомнадзор.

В России через два года заработает специальный сайт, на котором пользователи смогут отслеживать распространение персональных данных, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект программы Минкомсвязи.

На сайте будут фиксировать собранные паспортные данные, а россияне смогут узнать, кто их использовал и при желании запретить какой-либо организации работать с ними.

"Появление ресурса должно решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных. Например, при входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше — неизвестно", - говорится в проекте.

Новый портал будет контролировать Роскомнадзор. Для портала необходимо выработать законодательные меры, например, об ответственности людей, которые будут вносить необходимую информацию на сайт.

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