Председатель Мосгордумы подробно рассказал о параметрах программы реновации
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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал о принятом городском законе, в котором прописаны параметры программы реновации. В частности, он рассказал, какие квартиры получат москвичи после переезда. Он также подчеркнул, что все переезды будут происходить в рамках одного района.
Все переезды в рамках программы реновации будут происходить в границах района проживания, в том числе в Центральном административном округе. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, городским парламентом был принят закон, в котором прописаны параметры программы реновации. В частности, Шапошников объяснил разницу между равноценными и равнозначными квартирами.
Полный комментарий председателя столичного парламента смотрите в видео.