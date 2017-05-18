Председатель Мосгордумы подробно рассказал о параметрах программы реновации

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал о принятом городском законе, в котором прописаны параметры программы реновации. В частности, он рассказал, какие квартиры получат москвичи после переезда. Он также подчеркнул, что все переезды будут происходить в рамках одного района.