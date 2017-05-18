Опубликован список необычных имен новорожденных в Москве

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В московском Управлении ЗАГС рассказали о наиболее популярных и необычных именах, которые получили новорожденные с начала года. В столице родились Лавр, Ахиллес, Франческа и Ума. Топ-10 популярных имен не изменился. Как и в 2016 году, на первом месте - Александр и София.

Среди необычных имен, которые жители Москвы дали новорожденным с начала года, оказались Лавр, Ахиллес, Франческа, Ума и Элизабет, передает mos.ru.

"Среди редких имен, наряду с Элизабет, Франческой, Паолой, Джулией и Ирис, можно увидеть и популярную некогда Зинаиду. Редкими экзотическими именами детей называют как иностранные семьи, для которых эти имена привычны, так и россияне, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся необычным именем", - рассказали городскому порталу в ЗАГС.

Десятка самых популярных имен не изменилась. Наибольшее число мальчиков были названы Александрами. Лидером по распространенности среди женских имен стали София, Мария и Анна.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий называть детей странными именами. Не допускается называть детей бранными словами, цифрами, сочетанием букв, использовать ранги и титулы.

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