Няня из Великобритании сменила имя на Мэри Поппинс

42-летняя британская няня Эмма Дэвенпорт на законных основаниях поменяла свое имя на Мэри Поппинс - как у главной героини повестей английской писательницы Памелы Трэверс, сообщает газета Daily Mail.

Nanny legally changes her name to Mary Poppins by deed poll https://t.co/AKozo2J8w4