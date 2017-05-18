Няня из Великобритании сменила имя на Мэри Поппинс

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В Великобритании опытная няня с 20-летним стажем сменила свое имя на Мэри Поппинс. По словам женщины, она всегда стремилась быть на нее похожей и в работе, и в одежде.

42-летняя британская няня Эмма Дэвенпорт на законных основаниях поменяла свое имя на Мэри Поппинс - как у главной героини повестей английской писательницы Памелы Трэверс, сообщает газета Daily Mail.

Nanny legally changes her name to Mary Poppins by deed poll https://t.co/AKozo2J8w4 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 17 мая 2017 г.

Дэвенпорт, а теперь Поппинс, работает няней с 18 лет и на протяжении всей карьеры дети постоянно ее сравнивали со сказочной героиней. На детские утренники она всегда наряжалась как Мэри Поппинс.

"Она является моим любимым персонажем и тем, на кого я стремлю быть похожей с профессиональной точки зрения", - рассказала она.

Няня также надеется, что смена имени поможет ей в карьере. Руководство сайта, где она размещает свои услуги, уже сменило ее старое имя на новое.

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