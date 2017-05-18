В Махачкале задержан обстрелявший школьников мужчина

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В Махачкале местный житель открыл стрельбу по школьникам, которые после уроков собирали алычу во дворе учебного заведения. Серьезно пострадал один ученик. Мужчина задержан. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Махачкале выясняют обстоятельства вопиющего инцидента, передает "ТВ Центр". Там местный житель открыл стрельбу по ученикам соседнего лицея. Группа ребят после уроков собирала алычу в школьном саду. Чтобы дотянуться до веток, мальчики забрались на крышу стоящего рядом гаража. Что, видимо, не понравилось его владельцу.

Мужчина без предупреждения открыл по старшеклассникам прицельный огонь прямо из окна своей квартиры. Один из подростков получил серьёзные ранения. Его тут же доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело, стрелявшему грозит до 10 лет заключения. Пострадавшему мальчику теперь предстоит долгая реабилитация.

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