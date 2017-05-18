В курортном городе в Колумбии прогремели три взрыва. Видео

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В колумбийском городе Картахена произошли три взрыва. По предварительным данным, погибли шесть человек.

Шесть человек погибли, более 20 получили ранения в результате серии взрывов в порту колумбийского города Картахена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сообщается, что все пострадавшие — сотрудники морской гавани. По предварительным данным, первые два взрыва прогремели на борту баржи, которая стояла на ремонте. Спустя несколько минут раздался еще один сильный хлопок, уже на территории соседней судостроительной компании.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные. Инцидент произошёл в промышленной зоне, вдали от туристических и жилых кварталов. Полиция сейчас выясняет – было это спланированное нападение или несчастный случай.