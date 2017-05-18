Ярославских ветеранов оштрафовали за отсутствие на субботнике

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В Ярославле весенний субботник закончился громким скандалом. Управляющая компания одного из домов решила наказать рублем тех, кто добровольно не явился на уборку. В список тунеядцев внесли даже инвалидов и ветеранов.

Платежка за апрель, пришедшая аккурат к 9 мая, стала словно подарком к празднику. Узница концлагерей Зоя Егорова сначала не поверила глазам, но муж подтвердил - в квитанции черным по белому: неявка на субботник - 500 рублей.

"Мы не вышли. Никто не вышел. Муж не вышел, а я тем более. Я спускаюсь - меня придерживают. Меня мотает вот так", - объясняет ветеран.

Но отвод по состоянию здоровья, также как жесткий график на основной работе, отъезд и другие семейно-бытовые причины, на ярославских субботниках не учитываются. Многие пенсионеры, заранее узнав о возможном штрафе, все же решили взять в руки грабли и лопаты, и привести родной двор в порядок любой ценой, сообщает "ТВ Центр".

Жители другого дома в Ярославле еще при строительстве пятиэтажки образовали ЖСК. Кооператив "Дружба" жил дружно, все друг другу помогали и сообща работали на благо дома. Все изменилось пару лет назад, когда в ЖСК сменилось руководство. Появились странные, по мнению жителей, инициативы. Однако председатель уверяет - все сделано с согласия людей.

"У нас есть протокол решения собственников. Они решили, что те, кто не выйдет на субботник, будут оплачивать 500 рублей как материальное возмещение. Из этических соображений мы пенсионерам от 70 лет не начисляли. Но могли и попасть", - говорит председатель ЖСК Ирина Ступина.

"Субботник - добровольный, безвозмездный общественно-полезный труд. Если мы поднимем действующее законодательство, мы увидим, что в законе уже предусмотрено взимание платы за коммунальные услуги. В том числе, за содержание придомовой территории. То есть плата каждому уже включена в квитанцию", - объясняет юрист Марина Савельева.

Самоуправством ЖСК "Дружба" заинтересовались и в Департаменте городского хозяйства Ярославля, и в прокуратуре. Запланированы соответствующие проверки. Если же отбросить юридические нюансы, по всему видно - потрудились домочадцы на славу. Образцово-показательная территория. Новая краска на маленьких заборах вокруг палисадников, скамеечки, клумбы и прочие изыски ландшафтного дизайна. Кооператоры решили заявиться на городской конкурс "Самый чистый двор". В победе не сомневаются. Удивлять планируют, кроме прочего, и яркими гиацинтами. Расплачиваться за которые, вероятно, будут деньгами отказавшихся от добровольно-принудительного труда домочадцев.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".