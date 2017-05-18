Бурые медведи держат в страхе жителей Магаданской области

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В Магаданской области сообщают о массовом нашествии голодных медведей. Местные жители обеспокоены тем, что животные собираются целыми семьями и подходят вплотную к домам. Один из них напал на собаку. Люди также переживают за свои хозяйства.

Опасное соседство жители Магадана сейчас ощущают как никогда, узнал "ТВ Центр".

На видео - целое медвежье семейство вышло на оживленную трассу. Самка с детенышами. Приблизиться к машине медведи не решились.

В Магаданской области живет восемь тысяч бурых медведей. И их ареал обитания все больше сдвигается в сторону городской черты.

Фермер Галина Казичева рассказала, что медведи приходят к ним каждый год. В прошлом году убили оленя, в этом погибла собаку.

"Они голодные и злые, рыбы еще нет. Питаться им нечем. И они идут на сопки, они идут на помойки. Они идут везде. Что делать нам? Освободить эту территорию, чтобы медведи здесь жили?" – говорит Казичева.

Зоологи уверены, медведи не случайно приходят именно сюда, ведь эта окраина Магадана, во-первых, граничит с лесом, а, во-вторых, животных привлекает запах городских свалок. Отстрел животных - крайняя мера, поясняют власти, к ней они пока прибегать не собираются.

"На сегодняшний день у нас нет оснований. Он реагирует на человека и уходит. Если он появится вновь и будет вести себя агрессивно, только в этом случае будет принято такое решение", - заявила замруководителя департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области Елена Слободенюк.

Но для медведей встреча с человеком может оказаться и спасительной. Как для трехмесячного Балу, которого одного в лесу нашел житель Нижегородской области. Зверя выходили и поселили в одном из национальных парков.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".

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