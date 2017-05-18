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Украинские верующие устроили молебен у стен Верховной Рады, депутаты которой планируют рассмотреть два законопроекта, которые могут привести к запрету деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в стране. В свою очередь замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" заявил, что документы фактически сняты с рассмотрения.

Украинские верующие молятся у стен Верховной Рады, опасаясь запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское телевидение.

"Это не митинг, не политическая акция, это молебен. Верующие люди пытаются обратиться к народным депутатам через молитву, чтобы не принимались антирелигиозные, антигражданские, антиконституционные законы, которые сегодня Рада вынесла на рассмотрение", - заявил представитель синодально- информационного отдела УПЦ МП, епископ Климент.

В Верховной Раде в четверг планируют рассмотреть два законопроекта, принятие которых может привести к запрету деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в республике. В то же время замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко завил, что данные документы фактически сняты с рассмотрения.

"Мы должны триста раз подумать, прежде чем влезать через законодательные акты в вопросы, связанные с церковью. Считаю, что мы не должны их рассматривать, и рассматривать мы их не будем", - сказал он.