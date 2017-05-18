Московский рэпер без прав устроил дрифт на Maybach. Видео

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Рэпер, называющий себя Samoel, опубликовал в Instagram видео дрифта на Maybach на парковке "Крокус экспо". В ролике он признается, что у него нет прав. На другом видео музыкант со значительным превышением скорости выезжает на разделительную полосу одного из московских шоссе.

Московский рэпер Самоэль Данелян устроил дрифт на Maybach на парковке у отеля "Аквариум" в "Крокус экспо". Видео музыкант выложил на своей странице в Instagram.

На записи видно, как черный представительский автомобиль дрифтует на парковке (СМИ ошибочно предположили, что действие происходит на смотровой площадке на Воробьевых горах) под одобрительные крики неизвестной девушки. В конце ролика Самоэль говорит, что "у него ни прав, ни номеров нет".

"Кайфую, как могу. Иногда, когда нужно написать песню, нужен драйв, адреналин", - прокомментировал заезд молодой человек.

На следующем видео рэпер с явным превышением скорости выезжает на разделительную полосу одного из московских шоссе.

Россиянам рэпер Самоэль может быть известен по песне "Малиновые сны". Всего в дискографии музыканта около пяти композиций разной художественной ценности.