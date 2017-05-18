В Крыму появится десантно-штурмовой батальон

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Минобороны России приступило к формированию отдельного десантно-штурмового батальона в Крыму. В него войдут военнослужащие по контракту.

Отдельный десантно-штурмовой батальон появится в Крыму к 1 декабря 2017 года, об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

Батальон будет сформирован в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) и дислоцироваться в районе города Феодосия. Служить в батальоне будут контрактники.

Шаманов также сообщил о планах Минобороны к концу 2019 года сформировать в Крыму 97-й десантно-штурмовой полк на основе этого батальона. Он будет третьим в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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