Суд Киева отказался обращаться к России для организации связи с Януковичем

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Оболонский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в просьбе об организации видеоконференции через процедуру международной правовой помощи с обращением в Министерство юстиции России и Ростовский областной суд.

Оболонский районный суд Киева отказал защите экс-президента Виктора Януковича в организации видеоконференции через процедуру международной правовой помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Относительно международной правовой помощи для вызова обвиняемого в суд и обращения через Минюст РФ и Ростовский областной суд отказать", - заявил судья.

При этом была удовлетворена часть ходатайства о предоставлении судом разъяснения решения от 4 мая, согласно которому была удовлетворена просьба об обеспечении участия Януковича в судебном процессе посредством видеосвязи. По словам адвоката экс-президента Виталия Сердюка, без этих разъяснений будет невозможно реализовать видеоконференцию, в связи с необходимостью прояснить вопросы о процедуре установления личности бывшего главы государства и необходимости присутствия стороны обвинения непосредственно рядом с Януковичем.

Защита бывшего президента попросила суд о перерыве, чтобы донести до клиента позицию суда, однако в ходатайстве было отказано.

4 мая в Киеве состоялось подготовительное заседание суда по делу Януковича, которого обвиняют в госизмене. Прокуратура заявила, что во время беспорядков на Майдане в 2014 году Янукович обращался к российским властям с просьбой ввести войска на территорию Украины. Обвинение будет требовать для экс-президента пожизненного заключения.