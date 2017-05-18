В генконсульстве уточнили гражданство пострадавших в Турции туристов

Теги: ДТП турция автобус

В автобусе, который перевернулся в турецкой провинции Денизли, находились граждане Украины, а не России. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Анталье. В результате ДТП пострадали не менее 17 человек, погибших нет. Автобус вез туристов с курорта Бодрум.

В Турции перевернулся автобус с туристами. Авария произошла на популярном маршруте в провинции Денизли. Микроавтобус двигался из приморского города Бодрум в сторону термального курорта Памуккале.

Как сообщают местные СМИ, пострадали 18 человек. Данных о погибших нет. На месте происшествия работают спасательные службы и полиция. В генконсульстве России в Анталье уже уточнили, что в результате аварии пострадали не россияне, о чем сообщалось ранее, а граждане Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте также:

В результате ДТП в Кении погибли 19 человек

В Турции перевернулся автобус с туристами: видео с места ДТП