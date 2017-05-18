Известный американский рокер Крис Корнелл умер после концерта

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Известный американский рокер и лидер Soundgarden Крис Корнелл ушел из жизни. Музыкант скончался в ночь на четверг в Детройте, где группа давала концерт. Смерть музыканта была "внезапной и неожиданной", ее причины пока не известны, сообщил представитель Корнелла.

В США в возрасте 52 лет скончался фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл, сообщает Associated Press.

17 мая Soundgarden давала концерт в Детройте. Спустя несколько часов после него музыкант скончался. По словам представителя музыканта Брайна Бамбери, смерть Корнелла была "внезапной и неожиданной", ее причины пока не известны.

19 мая у группы должен был состояться концерт в Коламбусе.

Корнелл - один из наиболее известных и популярных рок-музыкантов 1990-х годов. Он родился в Сиэттле в 1964 году. Вместе с Хиро Ямамото и Кимом Тайилом рокер создал одну из самых известных групп города, получившую название Soundgarden.

В 1997 году было объявлено о распаде группы, после чего Корнелл записал свой первый сольный альбом, а затем стал вокалистом группы Audioslave.

В 2007 году он объявил об уходе и возобновлении сольной карьеры. В 2010 году было объявлено о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел новый альбом - King Animal.

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