Два человека погибли в крупном ДТП в центре Москвы

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В центре Москвы произошло столкновение трех автомобилей и рейсового автобуса. В результате ДТП два человека погибли, один пострадал. На место аварии приехали три машины скорой помощи, сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

Два человека погибли и один пострадал в результате крупного ДТП в центре Москвы, об этом сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, ДТП произошло в Новолужнецком проезде около дома №15. Столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. Один автомобиль перевернулся.

На место аварии приехали три машины скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции они выясняют причины аварии.

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